Deputado Luciano Bispo recebe visita do comandante da Marinha









11/05/21 - 12:20:18

Na manhã desta terça-feira, 11, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, recebeu visita de cortesia do comandante da Marinha, Guilherme Padão, e do suboficial-mor da Capitania dos Portos de Sergipe, Jackson Marcondes. Na oportunidade, conversaram sobre diversos assuntos, entre eles, o turismo sergipano.

Na ocasião, o deputado estadual Luciano Bispo agradeceu por tudo que o comandante Padão tem feito pelo Estado de Sergipe, através da Marinha. “Hoje, ele veio agradecer uma visita de cortesia que fiz. Padão é um homem que passou um bom tempo Sergipe e tem grande contribuição para o estado. Já está marcado, e breve, ele receberá Título de Cidadão Sergipano”, ressaltou.

O comandante Guilherme Padão, relatou que o presidente da Alese, Luciano Bispo, é amigo da Marinha e que tem diversas pautas em comum.

“É muito proveitoso estreitarmos esse laço com o Poder Legislativo. Trouxemos também alguns pontos de vista da Marinha que pode contribuir para o turismo sergipano, em especial para a região do Mosqueiro e Foz do Rio São Francisco”, enfatizou.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões