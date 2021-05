Deputado solicita a criação de auxílio para promotores de eventos em Boquim









11/05/21 - 14:49:32

Na sessão mista desta terça-feira, 11, na Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, solicitou ao prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade, a criação de um auxílio emergencial para os profissionais que trabalham na organização e operação de eventos.

Parados há mais de um ano, o parlamentar reconhece que o setor é um dos mais afetados economicamente pela pandemia e, segundo ele, a proposta surgiu como forma de amenizar os impactos causados pelo problema.

“Nos últimos dias, temos visto, infelizmente, um agravamento da pandemia e essas novas cepas estão nos preocupando muito. A gente vê que, no horizonte de algumas semanas ou meses, não teremos a volta dos eventos e é urgentemente necessário que as prefeituras, especificamente a de Boquim, apresente um projeto benéfico a classe, pois diversas famílias se sustentam a partir desse trabalho e estão passando por severas necessidades”, destacou.

Em março deste ano, Rodrigo havia se reunido remotamente com os promotores de eventos do Estado para tratar de demandas relacionadas à categoria e teve como pauta principal o possível auxílio emergencial. “Desde a última reunião com os promotores de evento, temos estudando minuciosamente um projeto de lei que traga o auxílio emergencial a essa categoria”, afirmou.

O deputado lembrou ainda que na última semana foi aprovada na Casa indicação solicitando ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, que encaminhe um projeto de ajuda financeira a estes profissionais e, enquanto aguarda algum posicionamento dos governantes, reafirma o seu compromisso com a causa e coloca seu mandato à disposição da categoria. “Estamos fazendo a nossa parte e continuaremos cobrando até que essas famílias sejam atendidas”, finalizou.

Por Luísa Passos