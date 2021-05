Dois pesos e duas medidas, afirma Sindicato da Policia Técnica sobre coordenador









11/05/21 - 11:55:08

Chegou ao nosso conhecimento a situação vivenciada pelos Papiloscopistas, não é de hoje que esta e outras categorias que compõem a COGERP sofrem com a falta de uma verdadeira liderança por parte do nosso Coordenador Geral de Perícias Nestor Joaquim.

Gostaríamos que ele fosse firme, célere e determinado com outras situações que chegam ao seu conhecimento, como por exemplo o caso de uma Perita Criminal do Instituto de Criminalística que, com o aval do Coordenador e do Diretor Luciano Homem Neto vêm fazendo Papiloscopia, trabalho exclusivo dos Papiloscopistas segundo a lei 314/18, inclusive com manifestações do próprio Luciano Homem, diante do Poder Judiciário desmerecendo os Papiloscopistas.

Ficam os questionamentos: o Sr Coordenador Notificou o Diretor do Instituto de Criminalística sobre a irregularidade? o Sr notificou o Ministério Publico sobre essa situação?

Temos inúmeros problemas a serem solucionados como a regularização dos servidores que atuam na instituição há muito tempo, a implementação do auxílio alimentação para todos os servidores, dentre outras demandas que pairam no abismo da gestão e não são pautados pelo Coordenador.

Temos excelentes profissionais Peritos, Agentes, Papiloscopistas, motoristas, auxiliares e administrativos que merecem mais atenção por parte do Coordenador da Cogerp, que apenas ocupa aquele cargo.

Fonte: Sindicato da Polícia Técnica – SINPOLTEC