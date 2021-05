Emenda do deputado Capitão Samuel beneficiará estrutura da Cavalaria









11/05/21 - 11:01:09

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) e o ex vereador cabo Didi (PSC), estiveram visitando a sede da cavalaria, localizada no parque da Cidade.

A missão do Esquadrão de Polícia Montada, é executar o policiamento ostensivo geral em todo o Estado de Sergipe, utilizando o cavalo como meio de locomoção, fortalecendo a segurança da população que está nas ruas da nossa cidade. A visita do parlamentar, teve como principal objetivo, melhorar as condições de trabalho dos colegas policiais, através de uma ampla reforma na estrutura física da sede, reforçando a segurança e bem estar de quem trabalha no local.

O Tenente Cel. Júnior, recebeu os amigos parlamentares com bastante satisfação.

” Fico feliz em receber os amigos de farda, que tem a boa vontade de ajudar a tropa para melhorar as condições de trabalho,” frisou o tenente.