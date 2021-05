Energisa participa da Campanha Maio Amarelo e reforça cuidados no trânsito









11/05/21 - 14:08:38

Ações estão sendo promovidas em todo o Estado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) está realizando diversas ações de conscientização para reforçar os cuidados no trânsito durante o mês de maio e a Energisa Sergipe é uma das parceiras dessa importante iniciativa. Com o tema ‘No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas’, o objetivo é conscientizar a população da importância de respeitar a sinalização, a faixa de pedestres e as leis de trânsito de forma geral, evitando assim acidentes e promovendo um trânsito mais seguro.

Com faixas e cartazes sobre o tema, as ações estão sendo realizadas na sede da Energisa, seguindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus estabelecidas pelo Ministério da Saúde. “É importante que os nossos colaboradores reconheçam os riscos que a direção representa para eles e para os outros. Por isso, investimos sempre em cursos e treinamentos específicos e fazemos questão de apoiar campanhas como essa”, explica Robson Jezler, coordenador da Segurança da Energisa.

As ações na Energisa acontecem nos dias 07, 12 e 28 de maio.

Em caso de acidente e quando houver falta de energia na rede elétrica, entre em contato com os canais da Energisa:

Call Center: 0800 079 0196

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

