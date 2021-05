Fanese abre inscrições para curso de extensão ‘Introdução ao Marketing Jurídico’









11/05/21 - 06:06:36

A Fanese está com inscrições abertas para o curso de extensão ‘Introdução ao Marketing Jurídico’ que será realizado no dia 19 de junho, das 14h30 às 17h30, no sistema EAD (ao vivo na plataforma digital).

O curso tem por objetivo fornecer uma introdução ao estudante de Direito, ou advogado recém-formado, sobre como criar e executar estratégias de Marketing Jurídico. O curso irá abordar não só o Marketing Digital, mas também o Marketing Pessoal e estratégias de relacionamento.

O curso irá abordar: o advogado- entender o “personagem” o rosto do advogado que estampará o marketing do escritório faz toda diferença; o público- entender bem o público-alvo faz diferença para desenvolver ações cada vez mais direcionadas; o que pode e o que não pode- Vamos entender o que é e o que não é permitido pelo Código de Ética e Disciplina da OAB e dicas estratégicas – Uma estratégia bem construída, baseada em dados, faz toda diferença para atingir resultados reais.

O curso será ministrado pelo professor Fernando Alves que atua há mais de 10 anos no mercado publicitário de Brasília.

Alunos da Fanese vão receber um desconto de 50%. Outras informações sobre o curso e inscrições através do número (61) 9 9697-5562.

Por Fredson Navarro