FSF lamenta confusão no clássico entre Confiança x Sergipe









11/05/21 - 09:07:34

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) se solidariza com os policiais militares que estavam trabalhando no clássico entre Confiança x Sergipe pelas semifinais do Sergipão EsporteNetSP. Os profissionais da segurança pública precisaram intervir na confusão generalizada entre os jogadores após o jogo. Em alguns momentos, os policiais foram agredidos verbalmente pelos atletas que estavam ameaçado e por pouco não agrediram a arbitragem da partida.

É lamentável que no atual momento em que a sociedade segue enfrentando a Pandemia de Coronavírus atitudes de violência contra o próximo ainda aconteça. A FSF, ressalta o excelente trabalho que a Polícia Militar de Sergipe vem realizando nos jogos das competições estaduais e nacionais. A FSF pede desculpas pelo ocorrido e ainda nesta semana, o presidente da entidade, Milton Dantas estará reunido com o comandante da PM e os responsáveis pelo policiamento nos eventos desportivos.

Fonte e foto FSF