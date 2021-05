Goretti Reis propõe estratégia para intensificar vacinação contra a gripe









11/05/21 - 12:32:58

A deputada estadual Goretti Reis (PSD), de forma remota, participou na manhã desta terça-feira, 11, da Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para alertar que os técnicos da Secretaria Estadual da Saúde (SES) precisam buscar estratégias para intensificar a vacinação contra a gripe Influenza que tem apenas 30% de adesão.

Goretti Reis sugeriu que deveria ser montado uma estrutura no modelo drive thru para proporcionar mais segurança para as mães que, segundo alguns relatos, estão com receio de levar as crianças devido a aglomerações nas Unidades de Saúde.

“Tenho ouvido alguns relatos de pessoas com medo de levar seus filhos para se vacinarem contra a influenza H1N1 com medo de contaminar seus filhos. Seria o caso criar uma forma de drave thru, onde pudesse dá mais segurança as essas mães para levar seus filhos. Precisa conversar com os técnicos para buscar estratégias de buscar o público para não deixar de vacinar, pois a cobertura está bem abaixo que o número esperado pelo Ministério da Saúde”, finalizou.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões