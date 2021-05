Governo leva testagem rápida para Covid-19 ao município de Propriá









11/05/21 - 16:09:19

Mapear o cenário epidemiológico do novo coronavírus, detectar os casos assintomáticos, aferir a transmissibilidade e identificar as variantes do vírus que circulam no território sergipano são os objetivos da Força-Tarefa Covid-19, que nesta terça-feira atuou em Propriá, na região Ribeirinha do Estado. No município, o destaque ficou para o aumento da positividade de casos e a baixa presença de anticorpos de proteção, segundo informou o coordenador da força-tarefa, professor Lysandro Borges.

Em Propriá foram realizados 150 testes sorológicos e RT-PCR. A ação foi concentrada no 12 Tênis Clube e entre os candidatos estavam professores, que tiveram ainda a oportunidade de serem vacinados contra a Influenza. De acordo com o coordenador da força-tarefa, os testes detectaram que no município tem muita gente suscetível ao novo coronavírus.

Desde o início da pandemia que a força-tarefa, resultado da parceria entre o governo do Estado e a Universidade Federal de Sergipe, vem realizando a testagem rápida no território sergipano. Desde então, são mais de 100 mil testes realizados. “Não paramos por aqui. Vamos continuar levando a sorologia e RT-PCR à população, priorizando os municípios com maior taxa de óbitos e menor índice de testagem”, disse.

A Força-Tarefa da Covid-19 segue avançando e nesta quinta-feira, 13, estará em Graccho Cardoso para a testagem rápida. Sexta-feira, 14, chegará a Canhoba; segunda-feira, 17, a Salgado; e na quarta-feira, 19, a Areia Branca.

Fonte e foto assessoria