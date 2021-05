Homem mantinha contato próximo com familiares para abusar sexualmente de seis crianças na capital sergipana









11/05/21 - 11:07:02

Equipes da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Deacav) cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de abusar sexualmente de seis crianças na capital sergipana.

Segundo os delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria, do Deacav/DAGV, o homem tinha contato próximo às vítimas e suas respectivas famílias, e se aproveitava de tal fato para se aproximar das crianças, inclusive com brincadeiras, para posteriormente abusá-las. Os crimes ocorriam no ambiente de trabalho do investigado e também em via pública.

De acordo com o delegado Ronaldo Marinho, no inquérito policial aberto na delegacia, o homem negou qualquer tipo de conduta com teor sexual, mas em termo interrogatório, após sua prisão, confessou os detalhes dos crimes. Ele já foi encaminhado ao sistema penitenciário e o juiz responsável pelo processo já foi comunicado da prisão. A Polícia Civil solicita à população que, em casos de crimes similares, denuncie via telefone 181, pois o sigilo é garantido.

“A participação da população para denunciar este tipo de crime é de extrema importância. Se a pessoa presenciar qualquer sinal de abuso ou de um relacionamento incompatível com a idade entre um adulto e uma criança e a pessoa sabe que não ele não é o pai ou um parente próximo, deve ligar para o Disque-Denúncia 181 ou para a Polícia Militar no 190. É fundamental a participação de todos no enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, pois justamente agora no próximo dia 18 de maio, comemoramos o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, destacou o delegado.

Fonte: Ascom/SSP