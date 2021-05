Maria Mendonça faz apelo para que população se vacine contra a H1N1









11/05/21 - 12:42:31

A deputada Maria Mendonça (PSDB), voltou a falar sobre a vacinação contra a gripe H1N1, causada pelo vírus infleunza. Na sessão desta terça-feira, 11, da Assembleia Legislativa de Sergipe, a parlamentar alertou a população quanto à importância de a população comparecer às unidades de saúde para tomar a vacina.

“A vacina da gripe H1N1 iniciou a primeira fase da vacinação no dia 19 de abril abril com trabalhadores da saúde, gestantes, puéperas, indígenas e crianças menores de 6 anos, mas apenas 30% da população foi vacinada até a semana passada de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje inicia a segunda fase voltada para a imunização de professores, professoras e pessoas idosas (60 anos acima), sendo necessário que todos se vacinem”, observa.

Maria lembrou que mesmo quem não tenha tomado a vacina contra a gripe na primeira fase, deve comparecer às unidades de saúde.

“É muito importante e necessário que todos se vacinem porque isso vai ajudar aos profissionais de saúde a identificar os sintomas que são semelhantes com os da Covid-19. Mesmo quem não foi na primeira fase, deve ir agora, porque é preciso verificar e analisar as patologias, já que a Covid está lçevando muitas pessoas todos os dias. Faço um apelo a população contemplada com a vacina da gripe infleunza, que procirem imediatamente os postos de saúde, pois cada um deve fazer a sua parte para mudar esse cenário desolador”, reitera.

A campanha de imunização contra a proliferação do vírus influenza é anual e segundo a Secretaria de Estado da Saúde, tem o objetivo de proteger contra outra cepa de vírus. Os idosos vacinados contra a Covid-19 a mais de 14 dias, devem procurar os postos de vacinação para se proteger contra o H1N1.

