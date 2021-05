Pastor da Igreja do Quadrangular é ouvido após ser acusado de assedio em Aracaju









11/05/21 - 13:54:20

A Polícia Civil informou na manhã desta terça-feira (11) que um dos pastores envolvidos na denúncia de assédio sexual contra mulheres em Aracaju pelo DAGV.

Em Nota, a secretaria esclareceu que ele foi ouvido tanto pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), quanto pela Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav).

As unidades policiais são vinculadas ao Departamentos de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Entenda o caso

Os pastores da Igreja do Evangélico Quadrangular de Aracaju acusados de assediarem sexualmente evangélicas estão sendo ouvidos pela Polícia Civil logo após os depoimentos de todas as mulheres que os acusam.

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) segue com as investigações sobre as denúncias de supostas prática de crimes praticados pelo pastor Luiz Antônio e o filho dele Lucas Abreu, que também é pastor.