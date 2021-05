PREFEITURA INICIA VACINAÇÃO DE GESTANTES E PUÉRPERAS COM VACINA PFIZER









Seguindo orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Secretaria Municipal da Saúde suspendeu a utilização de vacina AstraZeneca em gestante e puerpéria nesta terça-feira, 11, e reorganizou o cronograma vacinal para esse público. A partir desta quarta-feira, dia 12, gestantes e puérperas podem receber vacina contra covid-19 da Pfizer nas Unidades Básicas de Saúde Dona Sinhazinha, no Grageru, e na Carlos Hardman, no bairro Soledade.

Além das duas UBSs, que funcionam de 8h às 16 horas, a gestante e puérpera pode realizar o cadastro no site da Prefeitura de Aracaju para receber a dose do imunizante no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, no Siqueira Campos, mediante apresentação de código. O funcionamento do auditório é de 8h às 17 horas.

Para receber a vacina na UBS, a usuária deve apresentar documento com foto e encaminhamento de médico ou enfermeiro da rede de Atenção Primária, ou relatório médico ou cartão gestante assinado por médico ou enfermeiro. Os documentos devem ser datados.

AstraZeneca

As gestantes com comorbidades que receberam primeira dose do imunizante AstraZeneca devem completar o ciclo vacinal com a segunda dose, de acordo com prazo do cartão vacinal.

