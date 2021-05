ROGÉRIO CARVALHO AFIRMA QUE BOLSONARO RESPONDERÁ POR CRIMES CONTRA SAÚDE









11/05/21 - 15:43:05

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) declarou que acredita que Bolsonaro responderá pelos crimes que comente na gestão da pandemia em tribunais internacionais de direitos humanos. “A ação do presidente é uma ação dolosa, ele pratica um crime contra a vida, conta a saúde pública e um crime continuado. Portanto, ele estaria, no meu modo de ver, caracterizado como um genocida e acredito que a CPI pode mostrar claramente essa condição de genocida do presidente da República. Eu creio que um dia ele responderá por esses crimes em tribunais internacionais de direitos humanos.”, afirmou o senador sergipano em entrevista à TV PT, nesta terça-feira (11).

Além disso, o senador voltou a apresentar uma série de elementos de que Bolsonaro apostou na teoria da imunidade de rebanho, deixando a população brasileira exposta ao vírus de forma proposital, como forma de superar a pandemia. “O presidente age conforme essa teoria. Portanto, ele disse que era uma gripezinha, ele disse que o brasileiro era forte, ele adota um medicamento que não tem comprovação científica para gerar nas pessoas a ideia de que estão protegidas, de que o medicamento vai evitar as formas graves da doença, que vai prevenir contra a doença. Ele, com isso, estimula com que as pessoas fiquem expostas, não usem máscaras, se aglomerem, não se preocupem com imunização”, expôs.

Durante a entrevista, o senador Rogério lembrou da fala do ex-ministro do governo Bolsonaro e deputado federal, Osmar Terra, de que a pandemia duraria 14 meses e que a Covid-19 mataria menos que a pandemia de H1N1. Diferente do que disse Terra, o Brasil já atingiu a triste marca de 423 mil mortos, com mais de 15 milhões de casos da doença, em mais de um ano de pandemia.

O senador petista disse ainda que, na contramão das recomendações científicas de controle da pandemia, Bolsonaro segue aglomerando, não usa máscaras e trabalha contra as medidas de distanciamento social. “Ele vetou uma lei que exigia o uso de máscaras em todos os estabelecimentos públicos e privados”, afirmou. “Ele tentou impedir que estados e municípios fizessem isolamento social através das restrições de circulação, não foi bem um lockdown, mas pelo menos a restrição de circulação de pessoas”, prosseguiu.

VACINAS

Sobre a falta de vacinas, o senador Rogério apontou que Bolsonaro negligenciou a compra de vacinas, como no caso da Pfizer que ofereceu 11 vezes a possibilidade de compra ao Brasil e que foi ignorada pelo governo, e que só apresentou um Plano Nacional de Vacinação após determinação judicial. “É importante dizer que o presidente da República, o Ministério da Saúde só apresentou um Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 sob determinação do ministro Lewandowski, que demandou judicialmente que o Ministério da Saúde apresentasse o Plano Nacional de Imunização. Aí, o presidente da República emitiu uma medida provisória, em dezembro de 2020 para aquisição de vacinas”, explicitou.

Atualmente, o Brasil tem menos de 10% da população vacina, o que levou o senador Rogério a lembrar que a situação poderia ser diferente, caso tivéssemos uma ação concreta de vacinação em massa, como tem ocorrido na Inglaterra e nos Estados Unidos, países em que a vida começa a retomar algum grau de normalidade, após a imunização em larga escala. “E o que é pior, o presidente agiu, esta semana, como um desagregador, de uma irresponsabilidade com o país, com o povo brasileiro, que não cabe a um presidente, que foi agredir a China, insinuar que a China criou o vírus e, olha, a China é a principal fornecedora de uma das vacinas que foi mais aplicadas no Brasil, que foi a CoronaVac”, lamentou.

CLOROQUINA

O senador Rogério apontou também que Bolsonaro determinou que fosse feita uma norma técnica, distribuída para o Brasil inteiro, prescrevendo cloroquina para as fases 1, 2 e 3 da Covid-19, mesmo sabendo que esse medicamento é ineficaz contra a doença. “Ele agiu de forma temerária, mesmo sabendo que a cloroquina não tinha ação, ele indicou e muita gente, acreditando no presidente, é uma figura pública, é uma figura que tem, queiramos ou não, uma importância, ele influenciou milhares de brasileiros, que não se precaveram, que não se cuidaram, que contraíram o vírus, que morreram, que desestruturaram famílias”, disparou

“Portanto, o presidente da República não é só um negacionista, ele adotou um caminho, uma tese. Uma tese temerária, uma tese que colocou em risco a vida, uma tese que compromete a saúde pública. Portanto, o presidente cometeu um crime contra a saúde pública e cometeu um crime contra a vida”, prosseguiu.

Segundo o senador, ao invés de usar a diplomacia para comprar kits de intubação ou para alavancar a produção nacional de vacinas, Bolsonaro atuou para comprar cloroquina. “O presidente da República, ele foi um grande promotor da pandemia no Brasil. É isso que a CPI deve apontar com muitos elementos”, afirmou. “Ele teve uma ação dolosa. Ele sabia dos riscos que estava expondo a população e mesmo assim ele continuou a fazer. Além de uma ação dolosa, ele pratica um crime de forma continuada”, disse.

Por fim, o senador sergipano avaliou que estamos diante de um presidente que é réu confesso e que segue insistindo na teoria de imunidade de rebanho. “Nós estamos diante de uma situação em que o presidente da República cria, no Brasil, uma câmara de vírus, a exemplo das câmaras de gases do Holocausto e expõe o povo brasileiro a risco de se infectarem, de terem as formas graves da doença e de morrerem”, avaliou. “Ele não demonstra qualquer sentimento de compaixão e de empatia. Ele é absolutamente frio, cruel na relação com o povo que ele governa, com o país que ele dirige”, concluiu.

Fonte e foto assessoria