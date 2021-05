SAIBA COMO SE CADASTRAR NA PLATAFORMA PARA RECEBER A VACINA CONTRA COVID-19









11/05/21 - 08:01:16

Para facilitar o acesso dos cidadãos à vacina contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), desenvolveu a plataforma VacinAju. O sistema é fundamental para evitar a ocorrência de fraudes e agilizar a análise das condições dos aracajuanos que fazem parte dos grupos prioritários.

O cadastro no VacinAju é obrigatório para os profissionais de saúde, integrantes das Forças Armadas e profissionais das forças de segurança e salvamento. Além disso, os aracajuanos que compõem os outros grupos prioritários e desejam ser imunizados no drive-thru do Parque da Sementeira também precisam se cadastrar.

Após o cadastro na plataforma, é necessário aguardar a validação dos dados e a emissão de um código, o qual deve ser apresentado, impresso ou no celular, no dia da imunização. A aprovação do cadastro não implica na geração automática do código, que depende da disponibilidade de doses da vacina.

Por isso, os cidadãos precisam acompanhar na plataforma se a solicitação foi aprovada. Segundo o coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria da Saúde de Aracaju, Adson Gomes, essa medida visa evitar fraudes e garantir a segurança do processo.

“O VacinAju não envia nenhuma notificação para o paciente, tomamos essa decisão para evitar fraudes, uma vez que fomos notificados sobre mensagens enviadas para pacientes com o objetivo de coletar dados pessoais. Tudo isso ocorreu antes mesmo de iniciarmos o uso do nosso sistema. Assim sendo, o paciente precisa acessar o sistema após o prazo de 72h, para consultar seu CPF e então conhecer o status do seu pedido”, explica.

As pessoas com deficiência permanente, que recebem BPC; os cidadãos com comorbidades; e idosos acima de 60 anos que optarem por se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) não precisam efetuar o cadastro no VacinAju. Nesses casos, a análise do cumprimento dos requisitos para vacinação é feita na própria UBS, por meio da apresentação de documento oficial com foto e relatório médico.

Até o momento, a plataforma já receber cerca de 72 mil cadastros, dos quais mais de 52 mil já foram validados. A análise de pertencimento ou não a um grupo prioritário é feita por uma equipe de médicos e enfermeiros. Quem tiver o cadastro invalidado, pode refazer a solicitação. Para a aplicação da segunda dose, deve ser apresentado o mesmo código utilizado na primeira aplicação.

Passo a passo

1º. Para se cadastrar no VacinAju é preciso acessar o site http://aracajusms.voipy.com.br:8091/sisvacinacao/ ou clicar no banner “Cadastro para Vacina”, situado no parte superior do Portal da Prefeitura e, depois, novamente em “Cadastro para Vacina”. O cadastro pode ser realizado através de computadores ou dispositivos móveis.

2º. Na tela inicial da plataforma, os usuários que vão efetuar seu cadastro precisam clicar em “Ir para o formulário”. Já quem deseja consultar a solicitação deve clicar em “Consultar”.

3º. Ao abrir o formulário, é necessário ler atentamente as instruções e preencher todos os campos solicitados, sendo que aqueles com um asterisco (*) são obrigatórios.

4º. Na parte inferior da tela, é necessário anexar os documentos solicitados. Além do envio das fotos frente e verso do documento de identificação e foto do comprovante de residência (clicando em “Selecione”), é preciso anexar os comprovantes de acordo com o grupo prioritário a que o usuário pertence, como relatório médico para pessoas com comorbidades, por exemplo. Essa inclusão deve ser feita clicando em “Anexar arquivo” e, novamente, em “Selecione”.

5º. Após a inclusão dos documentos, é preciso clicar na caixinha de seleção “Li e concordo…” e, depois, no botão azul “Enviar Formulário”.

6º. Para acompanhar a validação do cadastro e emissão do código, é preciso voltar à tela inicial do VacinAju, e clicar em “Consultar”. Na tela seguinte, é preciso digitar o número do CPF e, novamente, em “Consultar”.

Por Tirzah Braga