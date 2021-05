São Cristóvão inclui trabalhadores da educação da UFS e IFS no cadastro para vacina









11/05/21 - 14:42:10

Os profissionais da educação da gestão federal, como os da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Instituto Federal de Sergipe (IFS), foram incluídos no cadastramento on line da secretaria de saúde de São Cristóvão para a vacinação contra a covid-19.

Esse cadastro busca realizar um levantamento dos profissionais que irão tomar a vacina e engloba tanto os professores quanto os demais colaboradores da área da educação como tutores, membros de coordenações, motoristas, merendeiras, porteiros, e todos os demais pertencentes às redes de educação federal, estadual, municipal ou privada que atuam no território de São Cristovão.

Segundo definição do Plano Nacional da Campanha Covid-19, atualmente este grupo contempla apenas os trabalhadores da educação. Ou seja, até o momento, estagiários da educação não fazem parte deste grupo prioritário.

Quando iniciar a imunização deste grupo, no ato da vacinação, será necessário apresentar documento de identidade, CPF ou Cartão SUS e documento comprobatório do exercício da função no território de São Cristovão (SE) como contrato de trabalho registrado em cartório, contracheque ou outros que comprovem o exercício atual da função.

O cadastro está disponível no site da prefeitura de São Cristóvão através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-AF4rdC_DylJ3VqsBl0B3xQoAKJXRp9-8eF4DfqZDQS5nRQ/viewform e o início da vacinação deste grupo será divulgado futuramente no portal https://www.saocristovao.se.gov.br/ e redes sociais oficiais da prefeitura de São Cristóvão.

Fonte e foto assessoria