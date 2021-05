Sergipe recebe nesta terça mais 11.700 doses de vacinas contra a Covid-19









11/05/21 - 16:58:54

Foram 11.700 doses da Pfizer/Biontech, que irão permitir ao Estado avançar na imunização de trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, deficientes permanentes, grávidas e puérperas

Na tarde desta terça-feira (11), Sergipe recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Foram 11.700 doses da Pfizer/Biontech, que irão permitir ao Estado avançar na imunização de trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, deficientes permanentes, grávidas e puérperas, segundo informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

Ana Lira salientou que esse novo volume de vacinas permitirá o avanço do processo de imunização no Estado, uma vez que toda a remessa está destinada à primeira dose. “Este é um momento importante da campanha, quando a gente segue vacinando os grupos prioritários e avançando nas pessoas com comorbidades, deficientes permanentes, grávidas e puérperas”, enfatizou a enfermeira.

Conforme determinação do Ministério da Saúde, neste primeiro momento, os imunizantes serão utilizados apenas na região metropolitana, assim como a primeira remessa de vacinas que chegou em Sergipe na semana passada, no dia 03 de maio. As vacinas ficam na região metropolitana por questões de logística e armazenamento, uma vez que devem ser conservadas congeladas em freezers que alcançam a temperatura de -80ºC.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribuiu com os 75 municípios até esta terça-feira, 642.263 doses para as duas aplicações, conforme dados do Programa Estadual de Imunização. As informações dão conta ainda de que foram feitas 345.983 aplicações da primeira dose e 158.954 da segunda.

