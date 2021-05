SINERGIA VAI LUTAR POR ACORDO PARA TRABALHADORES DO PARQUE EÓLICO









11/05/21 - 14:27:38

Ontem às 18h, em Assembleia Geral Virtual, trabalhadores da Statkraft – Parque Eólico de Sergipe rejeitaram proposta da empresa que ofereceu índice menor do que a inflação do período. Segundo informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/SE), a inflação reajustável foi de 7,18%.

Gilton dos Santos, secretário regional do Dieese em Sergipe e secretário Geral do Sindicato dos Eletricitários de Sergipe Sinergia/SE, afirmou que trabalhadores não podem tolerar negação dos direitos conquistados. “Agora virou moda as empresas, de forma nociva a seus empregados, oferecerem índice menor que a inflação. Nós, que representamos a classe trabalhadora em Sergipe, a Central Única dos Trabalhadores, o Sinergia, nós não vamos aceitar nenhum direito a menos”, afirmou.

Gilton dos Santos explicou que esta foi a primeira reunião do Sinergia/SE com os trabalhadores da empresa para discutir o Acordo Coletivo. Como maio é a data base da categoria, Gilton pretende fazer uma boa negociação até o fim do mês.

“Para fazermos um Acordo Coletivo de Trabalho decente, que no mínimo atenda aos anseios desses homens guerreiros, vai ter resistência. Estes trabalhadores, de forma incansável, fazem o Parque Eólico de Sergipe funcionar dando cada um o melhor de si. Essa é hora de dividirmos o bolo, queremos uma fatia justa”, reforçou o sindicalista Gilton dos Santos que também é secretário da CUT Sergipe.

Por Iracema Corso