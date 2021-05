Socorro adquire, com recursos próprios, dez câmaras frias para conservar vacinas









11/05/21 - 13:29:02

Na manhã desta terça-feira, 11, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), recebeu dez câmaras frias, adquiridas com recursos próprios, para uma conservação mais eficaz de vacinas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Com um investimento de R$ 96 mil, as câmaras serão destinadas aos postos de saúde de maior movimento de vacinação contra a Covid-19. O secretário de Saúde, Enock Ribeiro, explicou que em caso de falta de energia, as câmaras modernas possuem geradores próprios, que conservam a refrigeração das vacinas por até três dias.

“Neste momento, com a chegadas de mais lotes de vacinas enviados pela Secretaria Estadual de Saúde, o suporte dessas câmaras será de grande essencial para o trabalho de vacinação no município”, disse Enock.