SSP LAMENTA A MORTE DO CORONEL PM CARLOS AUGUSTO, POR COMPLICAÇÕES DA COVID









11/05/21 - 05:00:44

O secretário da Segurança Pública, João Eloy, lamenta profundamente o falecimento do coronel PM Carlos Augusto de Lima Brito, 54 anos, nesta segunda-feira, 10, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. O policial militar estava internado há pelo menos 30 dias em um hospital particular de Aracaju.

Em nota, a Polícia Militar informa que coronel RR Carlos Augusto ingressou nas fileiras da Corporação no ano de 1989, tendo cumprido 31 anos de bons serviços prestados à segurança pública.

O oficial exerceu diversas funções, com destaque para suas passagens como chefe de Gabinete de Segurança Militar durante a gestão do governador Marcelo Déda, diretor geral do Hospital da Polícia Militar, diretor da SMTT e, principalmente, como um dos grandes propulsores da Polícia Comunitária no estado de Sergipe.

O coronel também era pastor evangélico, contribuindo com o direcionamento espiritual da comunidade cristã sergipana. Todos os servidores da Segurança Pública lamentam profundamente o falecimento do coronel Carlos Augusto e oferece as mais sinceras condolências à família, aos amigos, familiares e colegas de farda.

Fonte SSP