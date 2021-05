A PEDIDO DE ADAILTON, EX-PREFEITO VALMIR APRESENTA DEMANDAS A ROGÉRIO









12/05/21 - 15:59:38

Atendendo ao pedido do prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), o ex-gestor do município, Valmir de Francisquinho (PL), visitou o gabinete do senador Rogério Carvalho (PT) para apresentar algumas demandas da administração municipal e solicitar o apoio do parlamentar para viabilizar projetos de infraestrutura que irão promover melhorias sensíveis para população.

“Nós entregamos ao senador Rogério o projeto de reforma, ampliação e modernização dos mercados Zezé de Bevenuto e Manezinho do Volta, que são especializados na comercialização de carnes. O matadouro de Itabaiana foi o único do estado a ser recuperado, através do trabalho da nossa gestão, agora o município precisa adquirir balcões frigoríficos para adequar os mercados e cumprir todas as exigências sanitárias”, explicou Valmir.

De acordo com ele, a outra solicitação do prefeito foi em relação à rodovia BR-235. “A gestão de Itabaiana também se preocupa com a manutenção das rodovias, que é fundamental para garantir a segurança dos condutores e reduzir os riscos de acidentes. Por isso, conversei com o senador sobre a BR-235 e de que forma ele pode ajudar o município a implementar as mudanças necessárias nesta rodovia”, destacou Valmir de Francisquinho.

Durante a visita, o ex-prefeito estava acompanhado do deputado estadual Talysson de Valmir.