ARACAJU SUSPENDE VACINAÇÃO EM GESTANTES E PUÉRPERAS SEM COMORBIDADES









12/05/21 - 08:23:27

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou na manhã desta quarta-feira (12) a suspensão de vacinação contra a Covid-19 em gestantes e puérperas sem comorbidades. A interrupção segue orientação do Ministério da Saúde.

Aracaju alcançou a marca de 116.953 pessoas vacinadas contra a covid-19, o que equivale a 17,5% da população. No balanço do dia, das 3.227 pessoas vacinadas, 1.375 foram com a primeira dose e 1.852 pessoas com a segunda, incluindo a retomada da aplicação da D2 da vacina CoronaVac.

Atualmente, o município está utilizando três fabricantes do imunizante. Na aplicação da primeira dose de Astrazeneca, estão sendo vacinadas as pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente (cadastradas no BPC) 56+, pessoas com doença renal crônica com idade entre 18 e 59 anos e profissionais das forças de segurança.

A imunização ocorre no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, mediante cadastro no link, e nas unidades básicas de saúde Sinhazinha e Carlos Hardman com apresentação de relatório médico atestando comorbidade, CID e datado dos últimos seis meses.