Audiência Pública discutirá situação do transporte público e as medidas adotadas no período da pandemia em Aracaju









12/05/21 - 14:59:59

O Plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou na manhã desta quarta-feira (12) um requerimento de autoria do vereador Ricardo Marques (Cidadania) para realização de uma Audiência Pública no dia 24 de maio, às 9h, que discutirá a situação do Transporte Público Coletivo do Município de Aracaju e as medidas tomadas decorrentes da pandemia da Covid-19.

De acordo com o parlamentar, é uma oportunidade de discutir se as medidas adotadas até o momento apresentaram um bom resultado. “Desde o início da pandemia os usuários convivem diariamente com ônibus lotados, correndo risco de contaminação e aumentando o potencial de transmissão”, considera.

“Essa audiência irá aprofundar a discussão sobre os problemas existentes, analisar as medidas tomadas até o momento pela prefeitura e empresas responsáveis e sugerir outras iniciativas que podem contribuir com a redução da transmissão do vírus. Foram convidados para participar especialistas, todos os setores envolvidos pelo transporte público de Aracaju – Ministérios Públicos, Setransp, SMTT, Acese, CDL, Sinttra – e os usuários de ônibus”, completa Ricardo Marques.

