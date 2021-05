Banese oferece linha de crédito especial para os servidores de Carmópolis









12/05/21 - 12:40:10

O Banese disponibilizou, desde a última segunda-feira (10), uma linha de crédito especial para que os servidores públicos da prefeitura de Carmópolis possam receber em uma só vez os salários em atraso referentes ao mês de julho e ao 13o de 2020.

Com a iniciativa, os funcionários públicos têm a opção de realizar a operação de crédito com o banco para adiantamento dos valores atrasados, ao invés de recebê-los parcelados, conforme estabelece legislação sancionada pelo Poder Executivo local em abril deste ano.

A nova lei concedeu abonos especiais, de caráter indenizatório e transitório, aos funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas da administração pública local que estão com os referidos salários atrasados. Além disso, o texto estabeleceu que o pagamento será realizado em 43 parcelas a partir de maio de 2021.

“As antecipações do abono natalino e salário parcelados são soluções de crédito que o Banese disponibiliza aos servidores públicos com condições diferenciadas e toda comodidade que o banco oferece. O servidor que não optar pela contratação receberá os proventos atrasados de acordo com o cronograma de pagamento adotado pelo município”, explicou a gerente da Área de Governo do Banese, Tais Rios.

O banco preparou também uma estrutura especial de atendimento na sede da DNTT de Carmópolis (antigo SESI), seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Os interessados podem ir ao local até esta quarta-feira,12 de maio, das 8h às 16h, levando os documentos pessoais de identificação. Após este período, as contratações deverão ser feitas direto na agência Banese do município.

Para ter acesso à linha de crédito é necessário que o servidor receba o salário em uma conta corrente do banco. Caso não seja cliente, o mesmo poderá tornar-se correntista e, em seguida, fazer a portabilidade do salário para o Banese. Os documentos necessários para abertura da conta são: comprovantes de renda e residência, RG e CPF.

OUTRAS PARCERIAS

Carmópolis é o terceiro município sergipano a ser contemplado com esta linha especial de crédito. As prefeituras de Santo Amaro das Brotas e Pedrinhas foram as primeiras a contar com a parceria do Banese na ajuda à reorganização da vida financeira dos servidores municipais.

Fonte e foto assessoria