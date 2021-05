Campanha ‘Dia das Mães RioMar 2021’ segue até 16 de maio









12/05/21 - 08:56:43

Até o próximo domingo, 16 de maio, os clientes do RioMar Aracaju podem cadastrar suas notas fiscais para concorrer a 5 iPhones Pro 12GB. A promoção é alusiva à campanha “Dia das Mães RioMar 2021”, iniciada no mês passado, com o objetivo de fidelizar o cliente do empreendimento e fomentar as vendas do período.

Podem participar da promoção, os clientes que efetuarem compras no valor de R$ 150, no período de 23 de abril a 16 de maio, nas lojas físicas ou online do shopping. Para isso, é necessário cadastrar a nota fiscal no app RioMar Aracaju Online, gerando um número da sorte, que vai concorrer a um dos smartphones. O cadastro das notas fiscais também pode ser realizado no shopping, no balcão de atendimento localizado na Praça de Eventos Mar, de segunda a sexta, das 10h às 20h.

No dia 19, a apuração será realizada pela Loteria Federal e o resultado será divulgado no dia 20 de maio, às 14h.

Compras online

Além das lojas físicas, o consumidor também pode contar com a plataforma digital riomararacajuonline.com.br, para realizar suas compras sem sair de casa. O canal digital oferece mais de 4 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia. O RioMar Aracaju Online atende a todos os bairros de Aracaju, com entrega em até 24 horas. Na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 75 o frete é grátis.

Da assessoria

Foto Divulgação