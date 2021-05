“Vamos aguardar mudanças na legislação para saber o que iremos disputar”, diz Danielle









12/05/21 - 11:43:09

A delegada Danielle Garcia concedeu entrevista ao Programa Rádio Verdade 2ª edição apresentado pelo jornalista Lucas Brasil na Eldorado FM de Lagarto e na oportunidade conversou sobre diversos assuntos, entre eles, a política sergipana e as eleições de 2022.

Danielle deixou bem claro para os ouvintes sergipanos que tem um projeto pessoal de inserir as mulheres na vida pública. “A mulher precisa participar mais da vida pública, precisamos trazer as mulheres para estes cargos importantes, sabemos do empoderamento feminino”, enfatizou a delegada, acrescentando logo adiante que “vamos rodar o estado todo, vamos visitar os 75 municípios em busca da inclusão feminina na vida pública”, concluiu.

Danielle ainda disse que no partido Cidadania todos são tratados de forma igualitária independentemente de cargo, citando inclusive o senador Alessandro Vieira. “Precisamos entender a igualdade e aqui no Cidadania é assim, não é porque o senador Alessandro é presidente do partido e está no senado que ele tem voz mais ativa que a nossa, todos são ouvidos”, explicou a ex-candidata a prefeita da capital sergipana.

Sobre as eleições do ano que vem (2022) Danielle foi coloquial afirmando que estará na disputa, porém, ainda aguarda mudanças na legislação eleitoral para fazer a tomada de decisão sobre a disputa. “Estamos aguardando as mudanças na legislação eleitoral, sabemos que vai ocorrer e só depois iremos saber de fato o que vamos disputar”, disse, Daniele informando ainda que “estarei sim na disputa, vamos ter um pouco de paciência pra fazer a coisa certa na hora certa”, concluiu.

Por Lucas Andrade