Deputada Diná Almeida promove campanha solidária para as mães









12/05/21 - 15:04:59

Na última semana, alusiva ao Dia das Mães, a deputada estadual Diná Almeida (PODEMOS) conduziu a campanha “Dia das Mães Sem Fome”, pensando na situação atual da população em vulnerabilidade social.

A ideia surgiu após levar em consideração a situação atual do país e diante dos inúmeros apelos feitos pela população. Com a pandemia, vários setores foram afetados e milhares de pessoas perderam seus empregos e renda.

“Sempre me preocupei com o social, e a dor do outro sempre foi sentida por mim também. Enquanto estive à frente da Secretaria de Assistencia Social na gestão do meu esposo, Diogenes Almeida, minhas prioridades sempre foram o grupo de pessoas em vulnerabilidade social, sendo que não seria diferente agora”, justificou.

Agora, como deputada, Diná Almeida tomou a iniciativa de reunir amigos que abraçaram a causa e a auxiliaram na execução do projeto.

“Dia das Mães Sem Fome nada mais é que afeto em forma de caridade. Ninguém consegue estar em paz estando de barriga vazia”, justifica a deputada. “Aproveito para agradecer cada pessoa que fez sua doação como também as pessoas envolvidas na distribuição”, completou.

POR ASCOM