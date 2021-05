EQUIPES ESTÃO EM ALERTA MONITORANDO OS EFEITOS DA CHUVA EM ARACAJU









12/05/21 - 11:32:27

Com o amanhecer chuvoso nesta quarta-feira, 12, as equipes da Prefeitura de Aracaju estão de prontidão fazendo o monitoramento da situação na capital. Nas últimas 24 horas, a média de chuvas na cidade foi de 20 mm, com precipitações moderadas e maior concentração na zona Norte.

Até o momento, duas ocorrências sem maior gravidade foram registradas e os agentes da Defesa Civil Municipal, vinculada à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), foram até os locais averiguar a situação.

No bairro Porto Dantas, as equipes orientaram uma moradora cuja casa apresentava infiltrações, mas sem a necessidade de interdição. Já no Lamarão, a Defesa Civil recebeu uma denúncia de avanço de barro sobre a pista, decorrente de uma obra irregular.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, a previsão é de chuvas leves durante o dia e as equipes continuam monitorando a situação por meio das plataformas, como o ClimAju, e presencialmente.

“Nossos instrumentos falam muita coisa. A gente tem experiência de que, com essa intensidade de chuva, é difícil ter algum problema de impacto. Mas o céu está bem fechado e está chuviscando, por isso a gente está monitorando e estamos em estado de alerta”, explica.

Em caso de ocorrências, os aracajuanos podem entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199. Além disso, é possível receber os alertas emitidos pelo órgão municipal através de mensagens SMS. Para se cadastrar nesse serviço, que é gratuito, basta enviar uma mensagem com CEP da residência para o número 40199.

Foto assessoria

Por Tirzah Braga