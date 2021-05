Estado de Sergipe poderá receber novo Polo de Fertilizantes









12/05/21 - 06:11:46

Governador participou de videoconferência para apresentação do projeto

O governador Belivaldo Chagas participou, na tarde desta terça-feira (11), de uma videoconferência para apresentação oficial do projeto do Polo de Fertilizantes de Sergipe, realizada pela empresa de consultoria empresarial, Mastersenso. O objetivo do Governo do Estado é lançar um projeto de estruturação e desenvolvimento de um Polo de Fertilizantes do estado, que já é produtor do insumo, essencial para garantir a qualidade do solo, da produção e aumentar a produtividade.

“Partindo das premissas de que o estado já possui uma vocação natural para a área, por conta da Unigel, antiga Fafen, que voltou a operar, a atuação da Mosaic, a Mastersenso está fazendo todos os estudos, desenvolvendo esse projeto, que poderá atender toda a região Nordeste, e deverão depois apresentar ao mercado, para possivelmente atrair investidores que queiram participar deste empreendimento”, ressaltou o governador.

De acordo com o superintendente executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, o objetivo do projeto é colocar o estado de Sergipe como uma das referências no segmento de fertilizantes brasileiro, além de fomentar a produção de outros insumos e aditivos complementares.

“É uma somação de esforços para poder fazer esse projeto acontecer, torná-lo viável, atrativo, estruturado, que a gente consiga atrair todos os elos dessa cadeia. Como logística nós temos a BR-10 e o Porto de Sergipe, temos uma rodovia que interliga o Porto à BR, enfim. No âmbito nacional, já temos também o Fiagro, Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, criado com o objetivo de captar recursos de diversos investidores do setor agrícola e industrial”, complementou o superintendente.

O projeto está na fase final de estudos para que a consultoria possa apresentar aos investidores que tenham interesse em participar deste fundo de investimento para o Setor Agropecuário (Fiagro), que visa não só a constituição de uma nova fábrica de fertilizantes em Sergipe, ancorando este projeto, mas também misturadoras e empresas de outros insumos como o fósforo, cuja matéria-prima hoje precisa ser importada para a produção destes fertilizantes. A proposta de captação de investimento deve chegar na casa dos R$ 10 bilhões e um protocolo de intenções será assinado entre o Governo de Sergipe e a Mastersenso em breve.

Participaram da reunião, além de representantes da consultoria, como o sócio-administrador Auri Cesar Marçon e Alan Hiltner, os secretários estaduais José Augusto Carvalho (Sedetec) e Marco Antônio Queiroz (Sefaz), o superintendente executivo da Sedetec, Marcelo dos Santos Menezes e o superintendente especial da Sefaz, Marcos Venicius Nascimento.

Fonte e foto assessoria