EX-PREFEITO DE SIMÃO DIAS É INTIMADO EM DUAS AÇÕES DE IMPROBIDADE









12/05/21 - 14:09:13

O ex-prefeito de Simão Dias, Marival Silva Santana (PSC), foi intimado em dois processos em que virou réu, em duas ações de Improbidade Administrativa movidas pelo Ministério Público de Sergipe.

No primeiro processo, Marival Santana será ouvido no dia 21 de julho, às 9h, no Fórum Governador Marcelo Déda Chagas. Já no segundo processo, o réu será ouvido no dia 28 de agosto, também no mesmo horário e local.

Segundo o MPE, durante a sua gestão no município, o ex-gestor contratou as empresas Fundação Evangélica Restaurar e a Adecom para prestação de serviço na Prefeitura de Simão Dias.

No caso da Restaurar, o Ministério Público pede a decretação da perda aos bens ou valores em decorrência ao erário da quantia equivalente R$ 6.179.315,41 (seis milhões, cento e setenta e nove mil, trezentos e quinze reais e quarenta e centavos), além da suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito por cinco anos.

Já no caso da Adecom, o Ministério Público pede a decretação da perda aos bens ou valores em decorrência ao erário da quantia equivalente R$ 15.270.317,05 (quinze milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e dezessete reais e cinco centavos), além da suspensão dos direitos políticos por cinco anos.