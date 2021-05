EXAME DE DNA RATIFICA QUE RESTOS MORTAIS ERAM DE PILOTO MINEIRO









12/05/21 - 05:12:05

Pouco mais de 24 horas depois de encaminhar amostras dos restos mortais encontrados no local do acidente aéreo que vitimou o piloto mineiro Adriano Eugênio de Leon Ribeiro, 32 anos, peritos do Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF) da Secretaria da Segurança Pública concluíram, neste terça-feira (11), os exames no laboratório de DNA. Os resultados confirmaram que o corpo é do piloto.

Já na última sexta-feira, através de um análise feita pelos papiloscopistas da SSP, com exames de confronto datiloscópico, já foi possível positivar o membro superior encontrado no local do acidente como sendo pertencente ao piloto. Com essa análise das digitais e o plano de vôo, que confirmava ser a única pessoa na aeronave, o IML procedeu com a liberação do corpo.

Agora, os laudos do IAPF e do Instituto Médico Legal serão enviados para a Polícia Federal, com detalhes de todo o trabalho feito pelos peritos, a fim de auxiliar no processo de investigação sobre a morte do piloto.

Foto: Jorge Henrique/SSP