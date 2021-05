Federação Sergipana de Futebol incentiva doação de sangue entre atletas e torcedores









Torcedor do Clube Esportivo Sergipe, Diego Alves Santos esteve nesta quarta-feira, 12, no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) para doar sangue e participar da campanha ‘Futebol Solidário’, promovida pela Federação Sergipana de Futebol. “O sentimento de ajudar é gratificante. Através da minha doação posso estimular outras pessoas a fazer o mesmo”, destacou.

De acordo com Milton Dantas, presidente da Federação, a campanha visa reunir torcedores e dirigentes de clubes esportivos. “Tomamos conhecimento da situação dos estoques de sangue do Hemose e decidimos fazer a mobilização de todas as pessoas envolvidas com o futebol”, informou o presidente na sala de Coleta.

Outro doador fidelizado que aderiu ao movimento foi o tenente-coronel Carlos Rolemberg, que atua como técnico de arbitragem. “Entendo a necessidade desse serviço para as pessoas que utilizam o sangue em seus tratamentos, por isso, sempre estou doando, é uma forma de levar solidariedade e salvar vidas”, destacou ele.

Com a redução do número de doações de sangue, o Hemocentro de Sergipe está buscando parcerias para restaurar os estoques de sangue dos tipos O, A, B e AB, fatores RH positivo e negativos. “Queremos agradecer essa iniciativa da Federação Sergipana de Futebol e convidar outras entidades a se somarem a necessidade de dezenas de pacientes que precisam de nossa ajuda”, declarou a gerente de Ações Estratégicas, assistente social, Rozeli Dantas.

Critérios

Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e apresentar documento oficial com foto, válido em todo território nacional. No dia anterior à doação, é preciso dormir pelo menos 6 horas e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem o procedimento. Para obter mais informações ligue para os telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto Ascom/SES