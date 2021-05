Janier pede ampliação da equipe técnica do Setor de Urologia do Huse









12/05/21 - 13:46:12

Sempre atenta à situação da população, a deputada estadual Janier Mota (PL) protocolou, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), indicação solicitando ao Governo do Estado a ampliação da equipe técnica do Setor de Urologia do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

“No papel de presidente da Comissão de Saúde da Alese, solicitei ao governador Belivaldo Chagas, através da Secretaria de Estado da Saúde, a ampliação da equipe. Pois, o Huse, diariamente, recebe uma grande demanda de pacientes, inclusive, de estados vizinhos, que procuram o hospital para os mais diversos tratamentos, sobretudo, aqueles que dependem do urologista”, reforça a deputada.

Janier Mota destaca que, no Huse, o efetivo atual de urologista não é suficiente para cobrir toda a demanda existente, sendo que este profissional é responsável por diagnosticar e tratar várias doenças do trato urinário de homens e mulheres, bem como do sistema reprodutor masculino.

Fonte e foto assessoria