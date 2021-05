Lagarto: Câmara aprova acompanhamento de educadores pelo Programa Municipal de Saúde Vocal









12/05/21 - 06:00:27

Pensando na saúde das vozes dos educadores do município, o projeto de lei número 10/2021, de autoria do vereador Gordinho de Jorge da Laranja, foi aprovado na Câmara Municipal de Lagarto. O projeto permite que educadores sejam acompanhados de perto pelo Programa Municipal de Saúde Vocal.

De acordo com o parlamentar, profissionais da educação terão campanhas informativas e de orientação sobre o uso adequado da voz a fim de identificar e cuidar de possíveis problemas.

O vereador ainda acrescentou os benefícios da iniciativa. “Este tratamento irá evitar transtornos gravíssimos que podem influenciar nas atividades dos educadores no seu dia a dia, auxiliando assim, longevidade na sua vida profissional e cuidando ainda mais de quem cuida com tanto carinhos dos nossos jovens e adolescentes”, afirmou.

Para o presidente da Casa Legislativa, Amilton Fontes, o projeto será fundamental para os professores do município. “A voz do professor é um recurso didático importante. Por isso, cuidar da saúde vocal dos educadores, orientar sobre a forma adequada de usar a voz em sala de aula e ajudar a mantê-los com as estruturas vocálicas livres de doenças, são fatores essenciais para tratarmos de quem é tão importante no aprendizado de nossos jovens”, disse.

Outros projetos ganharão destaque na manhã desta terça-feira, 11, em mais uma sessão legislativa transmitida ao vivo através do YouTube “Câmara Municipal de Lagarto”, a partir das 9 da manhã.

Fonte: Ascom CML.