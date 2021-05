Luciano Pimentel lamenta mortes de bancários na pandemia









O deputado LucianoPimentel (PSB) lamentou na sessão desta quarta-feira, 12, a morte de bancários durante a pandemia da Covid-19 e destacou o Dia de Luta e Luto realizado na última terça-feira, 11, pelos funcionários da Caixa Econômica Federal.

“Vários bancários tiveram a vida ceifada durante a pandemia e ontem grande parte dos trabalhadores da Caixa foram trabalhar vestidos de preto pelo dia de luta e luto pelas centenas de bancários que perderam a vida; pela valorização dos cargos, vacinação e estabelecimento de regras de segurança mais efetiva”, afirma acrescentando que a categoria está trabalhando mais e se expondo aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus.

Pimentel acrescentou que coincidentemente a Caixa Econômica Federal anunciou o lucro de 4,6 bilhões de reais no trimestre. “Isso equivale a 50.3 maior do que o lucro do trimestre anterior e a despesa de pessoal teve uma redução de 17.1%, multiplicando a carga de trabalho e por isso hoje existe uma campanha para a convocação de aprovados em concurso público”, destaca defendendo que os trabalhadores ganhem salários satisfatórios, sejam vacinados e reconhecidos por atender a população levando recursos federais através dos programas sociais.

“Eu apoio a luta dos bancários de um modo geral, por melhores condições de trabalho, melhorias salariais e vacinação para evitar a proliferação do vírus em virtude do grande atendimento público que fazem nas agências”, finaliza.

