MOTORISTAS DE SERGIPE VÃO DISCUTIR AÇÃO JUDICIAL CONTRA AUMENTO DO GNV









12/05/21 - 16:24:16

CUT Sergipe e Sinergia/SE convidam todos para reunião on-line para discutir possibilidade de ação judicial para baixar o preço do gás veicular, que tem inviabilizado o sustento de motoristas

Um Encontro On-line vai reunir, das 9h ao meio-dia, nesta quinta-feira, dia 13 de maio, trabalhadores taxistas do estado, motoristas de vans, transporte escolar, táxi lotação da capital e interior, além dos motoristas particulares que utilizam o Gás Natural Veicular (GNV) e foram seriamente prejudicados com o último aumento no preço do gás em 38,83%, inviabilizando o sustento dos trabalhadores.

A empresa Sergipe Gás S/A (SERGÁS) aumentou o preço do gás em pleno feriado de 1º de maio. Os efeitos deste aumento já estão pesando no bolso dos motoristas e demais pessoas que dependem do gás para trabalhar.

O Encontro On-line vai discutir a possibilidade dos trabalhadores ingressarem com uma ação judicial contra o aumento do preço do gás. Trata-se de um encontro organizado pelo SINERGIA (Sindicato dos Eletricitários de Sergipe) e pela Central Única dos Trabalhadores (CUT/Sergipe).

Gilton dos Santos, Coordenador Geral do Sinergia/SE e diretor da CUT, afirmou que todos os motoristas de taxi e demais interessados podem participar da reunião on-line.

“Tudo está mais caro, os trabalhadores estão com um rendimento menor. A situação está insuportável para quem precisa do GNV para trabalhar e sustentar a família. Os empresários não podem tomar uma decisão prejudicando ainda mais essas pessoas que estão sofrendo privações desde o início da pandemia. Com o toque de recolher, os taxis não funcionam em parte da noite e da madrugada, está mais difícil conseguir clientes. O que tenho escutado desses trabalhadores é que a situação está inviável”, resumiu Gilton dos Santos.

Por Iracema Corso