MOVIMENTO NEGRO REALIZA ATO PELO FIM DO GENOCÍDIO DA POPULAÇÃO NEGRA









12/05/21 - 15:28:49

Dando continuidade a Campanha Negros e Negras pela Vida, o Fórum de Entidades Negras de Sergipe, juntamente, com a Coalizão Negra por Direitos convida a população sergipana para participar nesta quinta-feira, 13 de maio, a partir das 15h, na Rua da Abolição, em Aracaju, do ato por justiça às vítimas do massacre da Favela do Jacarezinho (RJ), e por nossos jovens negros sergipanos, Josué, Clautenis, Chelton, Anthony e Kaio, também vítimas da violência do Estado sergipano.

Com o intuito de denunciar a crescente violência nas abordagens policiais, como apontado pelos moradores das comunidades, a violência indica uma prática racista recorrente ao longo de séculos. Tais ações tem configurado um risco à vida da população negra.

Ao ir às ruas, a população e o movimento cobra respeito e justiça em relação aos casos que continuam sem solução. Para participar, a organização do ato orienta o uso obrigatório de máscara, higienização das mãos com álcool gel constantemente e que se mantenha o distanciamento social seguro.

Fonte: Fórum de Entidades Negras