Pastor Diego é contra PL da Cannabis que foi desvirtuado por emenda









12/05/21 - 14:18:34

O vereador Pastor Diego (PP) informou na tribuna remota da sessão plenária de terça-feira, 11, que é contra a emenda substitutiva ao Projeto de Lei 399/2015, que visa autorizar a plantação, comercialização, exportação em grande escala, bem como a produção industrial de diversos produtos de higiene pessoal à base de cannabis sativa (maconha).

O parlamentar explicou que a emenda, que foi apresentada pelo deputado federal Luciano Ducci, (PSB/PR), desvirtua a intenção inicial do PL 399/2015 de autoria do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que é a de liberar o uso da maconha para fins medicinais.

“Não sou contra o uso medicinal da cannabis desde que a necessidade da utilização da planta para o tratamento do caso concreto seja devidamente comprovada”, disse o Pastor Diego, ressaltando que a emenda substitutiva acaba favorecendo a um grupo que quer explorar o mercado da maconha no Brasil, sem medir as consequências devastadoras que isso pode ocasionar.

Consequências

Entre essas consequências estão os sérios danos à saúde, sendo fator de risco para transtornos cognitivos, suicídio e outros transtornos mentais graves, principalmente para pessoas mais jovens com até 25 anos de idade. “Sem contar que o uso da maconha é porta de entrada para outras drogas, justamente por achar que ela é inofensiva, o seu consumo tem efeitos deletérios na vida do ser humano”, afirmou o Pastor Diego.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já emitiu resoluções as quais permitem o acesso ao medicamento à base de cannabis sativa para fins terapêuticos, permitindo a fabricação e exportação desses medicamentos. Além disso, o Ministério da Saúde está buscando ofertar esses medicamentos de maneira gratuita àqueles que precisam.

“Somos a favor da vida, da família, dos jovens, pois os impactos na vida de qualquer pessoa que use a cannabis de forma desmedida serão irreversíveis e impagáveis. Portanto, nos posicionamos de forma contrária à referida emenda substitutiva e ao projeto da forma que está posto!”, destacou o vereador.

Fonte e foto assessoria