PC prende advogado indiciado por estupro de vulnerável em banheiro de supermercado









12/05/21 - 07:55:30

Equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra André de Jesus Santana. Ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 12 anos no banheiro de um supermercado de Aracaju. Ele foi detido nessa terça-feira (11).

A continuidade do procedimento investigativo foi conduzida pelos delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria. O investigado chegou a ser preso em flagrante na época do crime e, nessa terça-feira (11), foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele já encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil também informa que, para que seja configurado o crime de estupro de vulnerável, nos casos em que a vítima tem menos de 14 anos, não é necessário que tenha ocorrido a conjunção carnal. Diante disso, o inquérito policial teve andamento e a Justiça deferiu a decisão judicial de prisão preventiva.