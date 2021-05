Prefeitos paquerados









12/05/21 - 08:27:13

Por Adiberto de Souza *

Muitos prefeitos sergipanos já estão reservando espaços nas agendas para atender visitantes ilustres, que têm batido pernas pelo interior prometendo apoio político e emendas do Orçamento da União. São os pré-candidatos a cargos majoritários, todos interessados no apoio dos gestores municipais. Os deputados federais Fábio Mitidieri (PSD), Laércio Oliveira (PP) e Valdevan Noventa (PL) são os mais assíduos nessas visitas, a ponto de estarem em mais de um município no mesmo dia. Os dois primeiros alimentam a esperança de disputar o governo de Sergipe, enquanto Noventa só pensa em se eleger senador. Além dos três, o deputado federal Rogério Carvalho (PT) e o presidente do PSC, André Moura, também andam paquerando os digníssimos prefeitos e distintas lideranças políticas do interior, ouvindo-os sobre a hipótese de apoiá-los, respectivamente, ao governo e ao Senado. Por enquanto, os visitantes mais frequentes são os postulantes aos cargos majoritários, porém com o passar do tempo e a aproximação do pleito, vai ter fila de candidatos a deputado estadual e federal nas cidades do interior para pedir a bênção eleitoral dos prefeitos. E haja tempo para ouvir tanta ladainha. Misericórdia!

Bom de bola e de voto

O DEM está interessado no passe político do ex-jogador Washington Coração Valente. De olho na popularidade do rapaz, a senadora Maria do Carmo e o presidente do DEM, Carlos Machado, o convidaram para disputar as próximas eleições pela legenda. Ambos acreditam que o hoje empresário Washington repetirá a façanha de 2012, quando se elegeu o vereador mais votado de Caxias do Sul (RS) com 3,37% dos votos. É, pode ser!

Cadê a grana?

A demora da Prefeitura de Aracaju em liberar o Auxílio Municipal Emergencial está encafifando a vereadora Ângela Melo (PT). Segundo ela, a grana já deveria ter sido liberada para os miseráveis, ansiosos em botar as mãos no minguado adjutório de R$ 200. Segundo a vereadora petista, é fundamental que se agilize esse processo, pois, como dizia Herbert de Souza, o “Betinho”, quem tem fome, tem pressa. Home vôte!

Saúde feminina

Pesquisa revela que a média da idade para a primeira ida ao ginecologista é de 20 anos. Os motivos das visitas foram a necessidade de esclarecer algum problema ginecológico (20%), a gravidez ou a suspeita dela (19%) e a prevenção (54%). Sete a cada 10 entrevistadas acham que a decisão sobre a interrupção da gravidez cabe somente à mulher. Outras 25% disseram que a questão deve ser decidida pelas leis da sociedade. Será mesmo?

Da oca para a senzala

Do sergipano Carlos Ayres Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “O que havia de alma no Brasil não transbordou da oca para a casa-grande, mas unicamente para a senzala”. Crendeuspai!

Comigo não, violão!

E quem está por aqui com o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos) é o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). O agresteiro protestou contra a divulgação de uma foto dos dois num juntar oferecido pelo vereador Santos, que vem a ser irmão do capelense: “Não autorizei Sukita divulgar essa foto, pois meu acordo político com ele é zero à esquerda”, bradou um injuriado Francisquinho. Enquanto Valmir esperneia, Sukita afirma que não acha nada demais os dois sonharem o mesmo sonho. Então, tá!

Pires nas mãos

Uma comitiva de políticos sergipanos bateu à porta do Ministério da Cidadania para pedir cestas básicas visando matar a fome de famílias miseráveis. Foram esmolar pela comida no luxuoso gabinete ministerial, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), o presidente estadual do PSC, André Moura e o secretário de governo, José Carlos Felizola. É terrível viver num país onde ministros esperam confortavelmente em Brasília que representantes dos estados vão mendigar, pelo amor de Deus, um punhado de cestas básicas para socorrer deserdados pela sorte. Desconjuro!

Vacinas conservadas

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro acaba de comprar 10 câmaras frias para conservar vacinas. Os equipamentos serão instalados nos postos de saúde de maior movimento de vacinação contra a covid-19. Segundo o secretário de Saúde, Enock Ribeiro, as câmaras possuem geradores próprios que, mesmo havendo falta de energia elétrica, conservam as vacinas por até três dias. A Prefeitura investiu R$ 96 mil com recursos próprios na aquisição das 10 câmaras. Supimpa!

Prepare o bolso

Por conta da quebra nas safras da cana-de-açúcar, a produção vai diminuir, o que significa preço mais alto para o etanol. A previsão é da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). O etanol anidro compõe a gasolina em 27%, ou seja, 1/3 deste combustível comum é etanol anidro. Se este sobe de preço, a gasolina sobe na proporção que ele representa na mistura. Cruzes!

Respeitem as crianças

Vejam que absurdo: a cada 15 minutos, uma criança ou adolescente sofre violência sexual no Brasil. Segundo o estudo do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, 77% dos agressores são do grupo familiar ou conhecidos das vítimas. O vereador aracajuano Sargento Byron (Republicanos) apresentou estes terríveis dados para ressaltar a importância da Campanha de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que ocorre neste mês. Abaixo a pedofilia!

Voto de censura

O senador Rogério Carvalho (PT) apresentou, na sessão de ontem, um voto de censura à Universidade Federal de Sergipe “pelo ato discriminatório e racista contra o professor Ilzver Matos”. Embora aprovado nas primeiras colocações no concurso para o Departamento de Direito, o advogado teve sua vaga preenchida por um professor da UFS. As línguas ferinas têm espalhado pelas esquinas de Sergipe que Ilzver Matos foi rejeitado pelos fidalgos da academia por ser negro e praticante do candomblé. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Correio de Aracaju, em 4 de fevereiro de 1909.

* É editor do Portal Destaquenotícias