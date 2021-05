Prefeitura do município de Simão Dias investe em iluminação pública









12/05/21 - 10:19:15

Iluminação é sinônimo de segurança para o município de Simão Dias. A prefeitura tem investido na manutenção e colocação de novos pontos de iluminação no município.

E nesta semana, a gestão, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, realizou ações de melhorias na iluminação do povoado Pastinho, e na Rua Ana Andrade, na sede. O cronograma, segue no povoado Aroeira.

Desde o início a administração municipal de Simão Dias tem tido um olhar diferenciado para todos os âmbitos e comunidades simão-dienses.

Cabe ressaltar, que essas ações contemplarão diversos outros povoados.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias