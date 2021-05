Prefeitura realiza o terceiro Testa no município de Salgado









12/05/21 - 13:39:43

A Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), realizará na próxima segunda-feira, 17 de maio, o Terceiro Testa Salgado para a Covid-19, na quadra poliesportiva do bairro Flora Batista.

Serão realizados três tipos de testes, o IgG, IgM e Swab. O objetivo da testagem é ter um panorama da presença do coronavírus em Salgado para então controlar de forma eficaz a doença no município.

Para garantir o maior número possível de pessoas que vão participar da testagem, a Secretaria Municipal de Saúde está distribuindo senhas à população. No dia da realização do exame é necessário levar RG e Cartão do SUS.

A parceria com a UFS não é nova, mas se repete já que em fevereiro deste ano a Prefeitura realizou o primeiro Testa Salgado com a ajuda dos profissionais da instituição. Isso só mostra o compromisso da atual gestão com a saúde dos salgadenses e com a erradicação da Covid-19.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Salgado