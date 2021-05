Preuni Seduc realiza I Revisão Cantada neste sábado, 15









12/05/21

O programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc) realizará no próximo sábado, 15, a primeira Revisão Cantada dos conteúdos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), via YouTube Educação Sergipe. A aula terá início às 9h e contará com a mediação dos professores Dicson Soares (Português) e Fernando Cabral (Geografia), os quais, por meio de paródias, irão resolver questões de interpretação e compreensão textual, funções de linguagem, redes e transportes e indústrias. O estudante pode acompanhar o roteiro de atividades baixando a apostila: https://bit.ly/3xTQYdb.

De acordo com a coordenadora do Preuni, professora Gisele Pádua, a revisão cantada é mais uma ação pedagógica para os estudantes que estão se preparando para o Enem. “Os professores estarão em um estúdio para fazer a aula ao vivo. Na oportunidade, vamos falar sobre o pedido de isenção para o Enem 2021, que começará na segunda-feira, 17, garantindo que todos tenham conhecimento sobre os prazos”, disse ela, lembrando que ao longo do ano letivo, outras atividades irão compor o cronograma de preparação. O curso tem 5.445 alunos matriculados, e todos eles já receberam o material didático e o fardamento.

Com um repertório diversificado, a Revisão Cantada tem como objetivo reforçar o conteúdo já trabalhado com estudantes, como explicou o professor e articulador de Geografia, Fernando Cabral. “Vamos trazer paródias e itens com conteúdos relacionados àqueles assuntos que são mais cobrados e recorrentes na prova do Enem”, pontuou. Ele ainda ressaltou a importância de o estudante se apropriar de novas metodologias para revisar o material de estudo, que, segundo ele, é uma forma descontraída e leve de aprender. “Qualquer professor pode adotar essa ferramenta, adaptando a sua forma e didática de trabalhar”.

Aulões

A programação dos aulões teve início em abril, balizado no tema central de Atualidades e Redação 2021. Segundo o professor Vlademir Silva dos Santos, coordenador pedagógico do Pré-Universitário, ao todo, irão ocorrer quatro encontros até o fim do ano com uma temática diferente considerada relevante para a prova do Enem. “A revisão é baseada na propositura de debates em torno de possíveis temas abordados nas provas do Enem, proporcionando a melhoria do repertório sociocultural do estudante, potencializando sua produção textual na hora da redação”, disse.

O primeiro aulão teve como tema Movimento Negro no Brasil, com tópicos sobre a história, a arte como ferramenta de luta, o negro na sociologia brasileira, estrutura do texto dissertativo-argumentativo e citações filosóficas. A atividade contou com duração de duas horas, envolvendo as disciplinas de História, Redação, Filosofia, Arte e Sociologia, sob condução dos professores articuladores do Preuni Jairton Peterson, Naiane França, André Moreira, Felipe Godoy e Eduardo Alves. A live pode ser revista no endereço: https://youtu.be/zvUQOaMYgD8.

Plantão do Enem

Vale lembrar que as aulas semanais do Plantão do Enem estão sendo veiculadas ao vivo no Canal do YouTube Educação Sergipe, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22h, com retransmissão na TV Estude em Casa (4.2), canal exclusivo da Seduc, também no horário das 19h às 22h, auxiliando estudantes que não têm acesso à internet.

