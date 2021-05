Ribeirópolis busca programas de aprendizagem e estágio para jovens em parceria com o CIEE









12/05/21 - 07:22:12

Na tarde desta terça-feira, 11, o Governo Municipal de Ribeirópolis recebeu a visita do Supervisor de Unidade de Atendimento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Franklim Nunes. O objetivo da ação foi firmar uma parceria que busca possibilitar aos jovens e adolescentes do município uma formação integral por meio de programas de aprendizagem e estágio, e assim em seguida ingressarem ao mercado de trabalho.

O prefeito da cidade de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PP), destacou o compromisso da gestão do município com os jovens e estudantes. “Nosso intuito é fazer com que a juventude tenha a oportunidade de ingressar com bons desempenhos nas atividades práticas no dia a dia. Os jovens são peças fundamentais para o desenvolvimento da cidade e não faltará incentivo para a classe estudantil”, pontuou o prefeito.

Visto que os estágios são peças fundamentais no desenvolvimento acadêmico dos estudantes, o representante do CIEE, Franklim Nunes, utilizou a oportunidade do encontro para ressaltar a importância do estágio para a formação dos estudantes, que segundo ele é uma crucial por se tratar dos primeiros contatos com as funções da profissão escolhida e exercida.

“Quando se fala sobre programa de estágio, falamos sobre vários aspectos, como empregabilidade do jovem e a oportunidade que ele tem de conhecer uma determinada área na prática. Vai ser um estudante que amanhã se tornará um profissional, desenvolvendo a sociedade como um todo”, explicou Flanklim.

O que é o CIEE

O CIEE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que, por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.

Por Assessoria de Comunicação do Governo Municipal de Ribeirópolis.