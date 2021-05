Rogério aparece na lista do maior escândalo de compra de apoio do governo Bolsonaro









12/05/21 - 16:49:57

O mais recente escândalo envolvendo o governo de Jair Bolsonaro, o “Tratoraço”, mas também conhecido como “Bolsolão”, segundo revelou reportagem do jornal Estado de S. Paulo, tem digitais de senador sergipano. E, surpreendentemente, de um petista: Rogério Carvalho. Já chamado de “petista bolsonarista”, Rogério é citado pelo jornal paulista como um dos beneficiários do orçamento secreto do governo federal que destinou R$ 3 bilhões para compra de tratores, com preço acima da média, para envio aos seus Estados, em troca de apoio político.

Ainda segundo o Estadão, Rogério Carvalho entrou na lista dos beneficiados pelo orçamento paralelo por ter apoiado a candidatura do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em sua eleição para o comando da Casa no início deste ano. Rogério, então líder do PT no Senado, foi realmente um apoiador de primeira hora de Pacheco, mesmo este também sendo o candidato do presidente Bolsonaro.

O senador Humberto Costa (PT-PE) revelou ao jornal paulista que realmente houve a oferta para indicação das emendas do Tratoraço. “Houve da parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma pergunta a nós da bancada do PT se nós tínhamos interesse de ter algum tipo de emenda além das parlamentares, aquelas impositivas. E nós dissemos que aceitávamos”, afirmou. Mas, segundo ele, nenhum centavo chegou a ser liberado até hoje.

Com ou sem a liberação das emendas do orçamento paralelo, a presença do petista Rogério Carvalho nesta trama depõe, de maneira determinante, sobre ele. Ávido crítico do presidente e com pretensões claras de disputar o governo do Estado em 2022, sendo, sobretudo, o candidato anti bolsonarista, Rogério se contradiz de forma muito clara. Para dizer o mínimo.

Aceitar ser beneficiário de emendas de um orçamento secreto, sendo isso uma das formas de “agradecimento” – ou seria pagamento? – pelo apoio a uma candidatura bolsonarista envergonha o petista, derruba toda a sua verve oposicionista a Bolsonaro e deixa os petistas sergipanos (ainda mais) vermelhos de vergonha.

Chamou a atenção desta reportagem que Rogério Carvalho, tão ativo nas redes sociais no ataque diário ao presidente, tenha silenciado justamente no que parece ser o maior caso de suspeita de corrupção e compra de apoio político do atual governo. Até a manhã desta quarta-feira, 12, não havia uma publicação sequer do petista sobre o tema em suas redes sociais. Por que sobre este assunto, que envolve recursos públicos na ordem de R$ 3 bilhões, não mereceu uma linha sequer de Rogério? Sintomático!

Por Nélio Miguel Jr – Imprensa 24h