Semana começa com chuva e Sergipe registra a menor temperatura do ano









12/05/21 - 09:51:07

A partir desta quarta-feira (12), há possibilidade de chuvas leves para todas as regiões. A informação é do Centro de Meteorologia de Sergipe (CSM).

Mínimas devem chegar aos 18 graus no Alto Sertão do estado. Há alerta de ventos intensos entre os dias 12 e 13 deste mês e a Capitania dos Portos emitiu boletim de alerta para ondas acima de 4 metros de altura

A terça-feira (11) vai ser de instabilidade climática em todo o estado, a previsão é do Centro de Meteorologia de Sergipe (CSM). A possibilidade de chuva em todas as regiões do estado é devido ao fenômeno chamado de escoamento na meteorologia, que vem do Sudeste e que traz instabilidade para toda costa Leste da Bahia, Sergipe e Alagoas, com destaque para a região Norte e Nordeste da Bahia.

“As chuvas devem se concentrar no Agreste Central, nos municípios de Macambira, Campo do Brito e São Domingos, e no Território Centro Sul, nos municípios de Lagarto e Riachão do Dantas, até a próxima quarta-feira. No Alto Sertão as chuvas serão leves, porém frequentes nesses três primeiros dias, de um a dois milímetros, com uma somatória de 20 milímetros até a próxima quarta-feira. Já no Sul do estado, as chuvas deverão se intensificar em 40 milímetros nos próximos três dias”, explica o meteorologista Overland Amaral.

As temperaturas continuam mais amenas em todo o estado, com mínimas que se mantém entre 21°C e 22°C e máximas de 28°C e 29°C, no litoral. Para a região Agreste e Alto Sertão, a temperatura cai ainda mais, com mínima de 18°C e máxima de 29°C, é a temperatura mais baixa deste ano em todo estado de Sergipe.

Ainda há alerta de ventos intensos entre os dias 12 e 13 deste mês, desde o mar até o continente, com velocidade de 42 km/h e o mar vai ficar agitado. A Capitania dos Portos de Sergipe emitiu boletim de alerta para ondas acima de 4 metros de altura.