Suporte Ventilatório: mais 174 leitos são autorizados para oito estados, inclusive SE









12/05/21 - 05:46:00

Medida reforça a rede hospitalar, Pronto Socorros e Unidades de Pronto Atendimento durante a pandemia da Covid-19

Mais 174 leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19 foram autorizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (11/05). A medida reforça os atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) em Hospitais Especializados, Unidades Mistas, Hospitais de Pequeno Porte, Prontos Socorros, Unidades de Pronto Atendimento, Hospitais de Campanha e Hospitais Gerais.

As autorizações, em caráter excepcional e temporário, são destinadas para os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. O valor do repasse mensal é de mais de R$ 2,4 milhões, correspondente ao mês de abril. A portaria que autoriza os leitos está publicada no Diário Oficial da União (DOU) – acesse aqui

Os leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar são voltados para pacientes de Covid-19 que não evoluíram para estado grave, mas que necessitam de suporte de oxigênio. A autorização ocorre sob demanda dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários.

No entanto, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença – somente em 2021, já foram autorizados mais de 3,1 mil leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar. O investimento é de mais de R$ 58,6 milhões.

SAIBA MAIS SOBRE A AUTORIZAÇÃO

O pedido de autorização para o custeio dos leitos Covid-19 é feito pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dessas unidades.

Para a autorização, basta que estados e municípios cadastrem a solicitação na plataforma SAIPS observando os requisitos necessários. Os critérios são objetivos, para dar celeridade e legalidade ao processo e garantir o recurso necessário o mais rápido possível.

Entre os aspectos observados nas solicitações de autorização estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação.

Por Renato Palhano

Ministério da Saúde