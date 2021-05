VALDEVAN NOVENTA PARTICIPA DE REUNIÃO DA BANCADA EVANGÉLICA COM BOLSONARO









12/05/21 - 12:24:09

Em Brasília, o deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) participou na manhã da quarta-feira (12/5) no Palácio do Planalto, de Café da Manhã com a Frente Parlamentar Evangélica e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na ocasião, foram debatidos temas ligados as matérias que tramitam no Congresso Nacional.

Valdevan Noventa compõe a bancada evangélica desde o início do seu mandato na Câmara dos Deputados. Atualmente são 195 deputados federais e oito senadores. “Essa é uma das bancadas mais robustas do Congresso, temos encontros semanais onde discutimos os mais diversos assuntos, principalmente, os projetos que tramitam nas duas casas”, disse Noventa.

Segundo Valdevan Noventa, a agenda em Brasília é bastante concorrida. “Semanalmente recebemos prefeitos, visitamos ministérios e até nos reunimos com o presidente da República. O interesse maior é levar desenvolvimento e defender as pautas sergipanas”, completou Valdevan enquanto se dirigia ao seu gabinete para receber prefeitos.

Para ele, não há uma só semana em que a pauta Sergipe não esteja em sua mesa. “Já posso afirmar com convicção que temos uma emenda ou uma priorização para os 75 municípios. Nosso trabalho é popular e baseado nos projetos que nascem nas prefeituras”, finalizou Noventa.

Foto assessoria

Por Humberto Jr.