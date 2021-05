ROSÁRIO: VICE TOMA POSSE INTERINAMENTE NO LUGAR DO PREFEITO COM COVID-19









12/05/21 - 12:15:02

O vice-prefeito Magno Monteiro, tomou posse nesta quarta-feira -feira, 12, como prefeito interino do município de Rosário do Catete, devido ao afastamento do chefe do executivo, César Resende, que segue em tratamento contra a Covid-19 em um hospital particular de Aracaju.

O ato foi realizado durante a sessão da Câmara e de acordo com a lei orgânica municipal, que prevê a sua posse até que o prefeito César Resende, esteja reabilitado da saúde. Todos os protocolos de segurança foram tomados, para a posse acontecer, respeitando os critérios de saúde.

Durante o seu discurso Magno Monteiro, falou que vai continuar o trabalho desenvolvido pelo prefeito César Resende, porém com um olhar direcionado com mais ênfase ao povo rosarense.

” Nosso objetivo será conduzir a administração do município, de formar transparente e melhorar nossa cidade, em prol das famílias rosarenses que vem sofrendo nesta pandemia, ” frisou o prefeito interino.