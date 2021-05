BELIVALDO ANUNCIA NESTA QUARTA SE DEVE OU NÃO FLEXIBILIZAR RESTRIÇÕES EM SE









13/05/21 - 09:14:16

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, volta a se reunir nesta (13) com os membros do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), para avaliar a situação do coronavírus no estado e discutir as medidas de enfrentamento que estão em vigor.

Belivaldo vai analisar o cenário epidemiológico dos últimos dias e avaliar as medidas restritivas adotadas em Sergipe e analisar as solicitado de autorização para funcionamento de bares e restaurantes aos finais de semana, além de redução do toque de recolher.

De acordo com a assessoria do Governo, a reunião será feita por videoconferência, a partir das 15h. Dentre as pautas a serem discutidas está o funcionamento das atividades não essenciais, como bares, shoppings e restaurantes na Grande Aracaju, durante o fim de semana.

Após a reunião será divulgada uma nota à imprensa, com as possíveis atualizações do decreto estadual que está em vigor no momento.

Foto: Mário Sousa